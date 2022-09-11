Наумов назвал провалом поражение «Локомотива»

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился мнением о поражении «железнодорожников» в матче 9-го тура РПЛ от «Факела» (0:2).

«Проигрыш «Факелу» — провал. Пока эта бригада немецких гастарбайтеров не уйдет из «Локомотива», никакого результата не будет», — заявил Наумов «Чемпионату».

Функционер считает, что немецкие специалисты сделали все для того, чтобы «Локомотив» превратился в клуб-середняк, и чем дольше они будут в клубе, тем сложнее их сменщикам будет выстраивать игру.

«Факел» одолел «Локомотив» со счетом 2:0 в рамках матча 9-го тура чемпионата России. Эта победа стала первой для воронежского клуба в текущем сезоне РПЛ.