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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк призвал болельщиков «Локомотива» выйти с транспарантами с требованием отставки Цорна эксклюзив

 
12 Сентября 2022 • 11:05 Комментировать
Факел
2:0
Локомотив Москва
окончен

Российский футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, как должны себя вести болельщики «Локомотива».

«Молодцы болельщики! В Воронеже полный стадион футбольных болельщиков, они, наверное, лучшие болельщики в стране. Они полностью забивают стадион. И я надеюсь, что у команды всё получится.

«Факел» - молодцы, аплодисменты. А «Локомотиву», я считаю, хватит уже раздражать народ, и я считаю, что болельщики должны выйти с транспарантами с требованием, чтобы Цорна отправить в Германию вместе со всей шайкой. Пора признать, что немецкий «блицкриг» не удался, и всей группой они должны покинуть клуб», — сказал Селюк.

Вчера, 11 сентября, «Локомотив» на выезде уступил аутсайдеру РПЛ «Факелу» со счётом 0:2. Это поражение стало для «железнодорожников» вторым подряд, и команда откатилась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Факел Дмитрий Селюк РПЛ Томас Цорн
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