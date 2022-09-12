Российский футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о том, как должны себя вести болельщики «Локомотива».

«Молодцы болельщики! В Воронеже полный стадион футбольных болельщиков, они, наверное, лучшие болельщики в стране. Они полностью забивают стадион. И я надеюсь, что у команды всё получится.

«Факел» - молодцы, аплодисменты. А «Локомотиву», я считаю, хватит уже раздражать народ, и я считаю, что болельщики должны выйти с транспарантами с требованием, чтобы Цорна отправить в Германию вместе со всей шайкой. Пора признать, что немецкий «блицкриг» не удался, и всей группой они должны покинуть клуб», — сказал Селюк.

Вчера, 11 сентября, «Локомотив» на выезде уступил аутсайдеру РПЛ «Факелу» со счётом 0:2. Это поражение стало для «железнодорожников» вторым подряд, и команда откатилась на 11-е место в турнирной таблице чемпионата России.