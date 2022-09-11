​Булыкин оценил вероятность вылета «Локомотива» в Первую лигу

«Локомотив» продолжает огорчать армию своих фанатов. В воскресенье команда проиграла в гостях у «Факела» (0:2), причём для воронежцев эта победа стала первой в текущем сезоне.

«Локомотив» идёт в нижней части турнирной таблицы, зона вылета не так уж и далеко. Впрочем, экс-игрок команды Дмитрий Булыкин считает, что вряд ли «железнодорожники» окажутся в Первой лиге.

«Маловероятно, что «Локомотив» вылетит», - сказал Булыкин, давая комментарий для Metaratings.

Экс-футболист «Локомотива» не понимает, по какой причине «Локомотив» тянет с увольнением всего тренерского штаба. Ранее, напомним, штаб покинул только Марвин Комппер.