​Черевченко дал понять, что не возглавит «Факел»

После отставки Олега Василенко «Факел» до сих пор не назначил нового главного тренера. Одним из тех специалистов, с которыми связывают воронежский клуб, является Игорь Черевченко. Сам тренер высказался на этот счёт.

Черевченко не стал комментировать слухи о «Факеле», отвечая на вопрос sport24. При этом специалист дал понять, что в воронежском клубе его в ближайшее время не будет.

«Когда появилась эта информация, я улетал из России и был на переговорах с одним из азиатских клубов. Есть и другие предложения, но пока я возьму небольшую паузу в тренерской работе», - сказал Черевченко.

В ближайшее воскресенье, 11 сентября, «Факел» будет принимать «Локомотив» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.