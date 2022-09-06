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Сёмин ответил на слухи об его возможном возвращении в «Локомотив»

 
06 Сентября 2022 • 22:12 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
11.09 15:00

Дела московского «Локомотива» идут неважно, команда снова безвольно проиграла свой последний матч в чемпионате, уступив грозненскому «Ахмату», что снова запустило разговоры о том, что «Локомотив» может сменить главного тренера. Слухи о том, что он может вернуться в клуб, с названием которого его имя ассоциируется все последние тридцать лет, прокомментировал Юрий Семин.

- Писали, что меня можно будет увидеть в качестве главного тренера «Локомотива»? Не знаю, кто писал, того и спросите. Я главный кандидат? Что там говорят, я не комментирую, - цитирует Семина издание «Спорт-экспресс».

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Локомотив Москва Юрий Сёмин
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