Сенников нашёл «Локомотиву» нового тренера

Экс-футболист московского «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что «железнодорожникам» нужно назначить нового главного тренера. По его мнению, на этот пост можно пригласить бывшего рулевого «Спартака» и «РБ Лейпцига» Доменико Тедеско.

«Учитывая, что работает система Рангника, вариантов сейчас не так много. Единственное решение - освободившийся Тедеско», - приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

«Железнодорожники» в последнем матче на выезде уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2. Это третье подряд фиаско для столичного коллектива.

В настоящий момент «Локомотив» возглавляет Йозеф Циннбауэр.

После девяти туров чемпионата России москвичи набрали девять очков и занимают 11-е место в турнирной таблице.