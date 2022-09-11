Сёмин похвалил болельщиков «Факела»

В девятом туре российского чемпионата московский «Локомотив» продолжил свои невразумительные выступления, проиграв в выездном матче воронежскому «Факелу». Это случилось после того, как и в предыдущем туре «Локомотив» безропотно уступил грозненскому «Ахмату». Бывшему наставнику клуба Юрию Сёмину очень понравилась обстановка на воронежском стадионе.

- Хочется отметить обстановку, которую создают зрители. На мой взгляд, воронежские зрители на сегодня - самые активные болельщики в РПЛ. В матче было очень много эмоций, но они были на пользу «Факелу», - цитирует Семина новостное агентство ТАСС.

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Локомотиву» предстоит сыграть в номинально гостевом матче против московского «Спартака».