Первая победа «Факела» в РПЛ! Без главного тренера воронежцы переиграли «Локомотив»

«Факел» принимал «Локомотив» в рамках девятого тура РПЛ.

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Незасчитанный гол Керка (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 1:0. Гол Евгения Морозова (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол 2:0. Гол Ираклия Квеквескири (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Гол Брызгалова из офсайда (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Голы и лучшие моменты (видео). МИР Российская Премьер-Лига. Футбол Large modal ×

«Факел» со своими болельщиками покорил РПЛ. Красочно, мощно, масштабно – Воронеж действительно ворвался в элиту российского футбола и зажёг. Воронеж, но не сам «Факел». Постепенно за ширмой городского праздника обнаружили скверные результаты – 0 побед за 8 матчей, всего 4 очка в активе и место аккурат над зоной вылета. Пришло время делать выводы, и перед матчем против «Локомотива» воронежцы лишились главного тренера. Пока обязанности Олега Василенко исполняет Дмитрий Пятибратов.

«Локомотив» сразу же представил новичка Педриньо, бразилец вышел на замену на 66-й минуте. А со старта матча на острие атаки появился Иван Игнатьев, которого по краям поддерживали Керк и Камано, дирижёром выступал Антон Миранчук. Но Игнатьев активно начал матч не благодаря поддержке атакующей группы, ему активно пасовал Худяков. По такой схеме они уже забивали – Даниил сильно забросил вперёд, Иван убежал от опекуна и попытался перебросить Свинова, но немного не попал в створ.

«Локо» атаковал активнее, едва не получив пенальти. Керк получил по ногам за пределами штрафной площади, но арбитру потребовалось пять минут, чтобы разобраться с эпизодом. В итоге только штрафной вместо пенальти, из которого никакой опасности не пришло. Это было не последнее активное действие Безбородова, в конце тайма он вообще вышел на авансцену. Сначала отменил гол Керка, красиво разобравшегося в чужой штрафной. Форвард «Локо» находился в офсайде.

А на шестой компенсированной минуте Безбородов вновь смотрел видеоповтор, однако гол Морозова не отменил. Дмитриев сыграл на фланг на Гонгадзе, Георгий скинул чуть правее на Евгения, а тот перебросил Худякова – 1:0. Очень красивый командный гол получился у «Факела». Циннбауэру такой поворот сюжета явно не понравился – на второй тайм вместо Миранчука вышел Марадишвили. А первый момент в тайме создал Камано, раскрутивший защитника на линии штрафной площади, но удар Франсуа парировал Свинов.

«Факел» отбился, а на исходе часа игры Квеквескири сотворил маленький шедевр. Ираклий на линии штрафной площади финтом прокинул двух соперников, вышел на рандеву с Худяковым и спокойно его переиграл – 2:0. А следом «Факел» забил и третий мяч, но радость Брызгалова оказалась преждевременной. Сергей из офсайда замкнул подачу Менделя. Есть первая победа Воронежа в РПЛ! И это без главного тренера.

Поздравляем «Факел», убравший мерзкий ноль из графы «победы», поздравляем Дмитрия Пятибратова с удачным дебютом. А «Локомотив» после пары удачных матчей вновь скатился к скверным результатам.