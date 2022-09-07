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«Локомотив» объявил о трансфере Кузьмичёва официально

 
07 Сентября 2022 • 15:24 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
11.09 15:00

Защитник Иван Кузьмичёв сменил «Урал» на «Локомотив». 21-летний футболист подписал с московским клубом трудовое соглашение сроком на четыре сезона, о чём сообщает пресс-служба «железнодорожников».

За «Локомотив» Иван Кузьмичёв будет играть под номером 20.

Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, за трансфер Ивана Кузьмичёва «Локомотив» заплатил «Уралу» 1,5 миллиона евро.

В настоящий момент «Локомотив» готовится к гостевому матчу девятого тура Российской премьер-лиги против «Факела». Команды выяснят отношения в Воронеже в ближайшее воскресенье, 11 сентября.

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Локомотив Москва Урал Трансферы футбола - лето 2022 Иван Кузьмичёв Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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ФАКЕЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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