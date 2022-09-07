Защитник Иван Кузьмичёв сменил «Урал» на «Локомотив». 21-летний футболист подписал с московским клубом трудовое соглашение сроком на четыре сезона, о чём сообщает пресс-служба «железнодорожников».

За «Локомотив» Иван Кузьмичёв будет играть под номером 20.

Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, за трансфер Ивана Кузьмичёва «Локомотив» заплатил «Уралу» 1,5 миллиона евро.

В настоящий момент «Локомотив» готовится к гостевому матчу девятого тура Российской премьер-лиги против «Факела». Команды выяснят отношения в Воронеже в ближайшее воскресенье, 11 сентября.