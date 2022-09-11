Голкипер «Факела»: «Конечно же, это победа Василенко»

В девятом туре российского чемпионата московский «Локомотив» продолжил свои невразумительные выступления, проиграв в выездном матче воронежскому «Факелу». Для «Факела» это была первая победа в сезоне после того, как команда четырежды сыграла вничью.

Это случилось аккурат после того, как команда рассталась с главным тренером Олегом Василенко, который покинул клуб в силу личных причин. Голкипер «Факела» Алексей Городовой прокомментировал ситуацию.

- Конечно, это победа Василенко. Собирал эту команду. Много сделал для нее. Верил в каждого из нас. Просто так получилось, что победа случилась после его ухода, - цитирует вратаря Sport24.

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Факелу» предстоит сыграть в гостевом матче против «Сочи».