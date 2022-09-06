​Юран ответил на вопрос о возможном назначении в «Факеле»

«Факел» попрощался с Олегом Василенко. В ближайшие часы клуб должен представить нового главного тренера. Одним из кандидатов называется Сергей Юран, который на выходных анонсировал своё назначение в одном из клубов Премьер-лиги. Тренер ответил на вопрос о своём возможном назначении в клубе из Воронежа.

«Давайте не будем комментировать эту информацию», - высказался Юран, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Напомним, что в августе Сергей Юран внезапно ушёл из «Химок», хотя команда неплохо стартовала в новом сезоне. С момента ухода Юрана «Химки» лишь проигрывают.

«Факел» на текущий момент занимает 14-е место в таблице РПЛ.