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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Юран ответил на вопрос о возможном назначении в «Факеле»

 
06 Сентября 2022 • 17:34 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
11.09 15:00

«Факел» попрощался с Олегом Василенко. В ближайшие часы клуб должен представить нового главного тренера. Одним из кандидатов называется Сергей Юран, который на выходных анонсировал своё назначение в одном из клубов Премьер-лиги. Тренер ответил на вопрос о своём возможном назначении в клубе из Воронежа.

«Давайте не будем комментировать эту информацию», - высказался Юран, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Напомним, что в августе Сергей Юран внезапно ушёл из «Химок», хотя команда неплохо стартовала в новом сезоне. С момента ухода Юрана «Химки» лишь проигрывают.

«Факел» на текущий момент занимает 14-е место в таблице РПЛ.  

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Сергей Юран
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