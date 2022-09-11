Вратарь «Факела» Городовой рассказал, что команда просила оставить Василенко

Голкипер «Факела» Алексей Городовой поделился информацией о том, что команда просила оставить Олега Василенко на должности наставника.

«Правда ли, что просили Асхабадзе оставить Василенко? Да. Реакция Асхабадзе? «Решение уже принято. Поэтому возвращаться к этому не будем», — передает слова Городового Sport 24.

Вратарь заявил, что отставка тренера стала настоящим шоком, потому что никто ничего об этом не знал. Василенко собирал эту команду, многое сделал для нее, добавил Городовой.

«Факел» одержал первую победу в РПЛ в матче 9-го тура РПЛ над «Локомотивом» (2:0). Напомним, что ранее Василенко был отправлен в отставку.