Адриан Альяй, агент полузащитника московского «Локомотива» Франсуа Камано, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи относительно будущего своего клиента.

«Интерес от клубов из Турции? В любом случае, Комано остается в «Локомотиве» до конца сезона, он полностью доволен всем. Что же касается возможного продления контракта, то сейчас я не могу ничего сказать об этом. Не время для этого», – заявил представитель игрока.

В этом сезоне Камано отличился одним голом за «Локомотив» в 8 поединках Российской премьер-лиги. Летом 2020 года футболист перебрался в Москву из «Бордо».