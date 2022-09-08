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Агент Камано прокомментировал слухи о возможном переходе игрока в команду из чемпионата Турции эксклюзив

 
08 Сентября 2022 • 13:25 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
11.09 15:00

Адриан Альяй, агент полузащитника московского «Локомотива» Франсуа Камано, в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал слухи относительно будущего своего клиента.

«Интерес от клубов из Турции? В любом случае, Комано остается в «Локомотиве» до конца сезона, он полностью доволен всем. Что же касается возможного продления контракта, то сейчас я не могу ничего сказать об этом. Не время для этого», – заявил представитель игрока.

В этом сезоне Камано отличился одним голом за «Локомотив» в 8 поединках Российской премьер-лиги. Летом 2020 года футболист перебрался в Москву из «Бордо».

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Франсуа Камано
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