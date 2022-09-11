Игнатьев – в основе «Локомотива» на матч с «Факелом»

В воскресенье «Локомотив» проведёт гостевой матч чемпионата России против «Факела». Наставник московской команды Йозеф Циннбауэр включил в стартовый состав своей команды таких футболистов:

Худяков, Ненахов, Магкеев, Тикнизян, Едвай, Баринов, Миранчук, Куликов, Керк, Игнатьев, Камано.

Как видим, защитник Максим Ненахов восстановился после полученной в июле травмы. Форвард Иван Игнатьев снова прошёл в основной состав «железнодорожников».

Матч девятого тура Российской премьер-лиги между «Факелом» и «Локомотивом» стартует в 15:00. Не пропустите трансляцию в текстовом формате.