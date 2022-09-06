​Юран примет «Факел»

В ближайшее время наставником «Факела» станет Сергей Юран. О скором назначении 53-летнего специалиста в воронежском клубе информирует «Матч ТВ».
Напомним, что во вторник «Факел» объявил об отставке Олега Василенко. Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию.
После восьми туров «Факел» располагается на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда ни разу не побеждала и смогла набрать лишь четыре очка посредством четырёх ничьих.
Ближайший матч Российской премьер-лиги «Факел» проведёт в воскресенье, 11 сентября. Воронежцы будут принимать «Локомотив».
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