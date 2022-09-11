И.о главного тренера «Факела»: «Ребята счастливы»

В девятом туре российского чемпионата московский «Локомотив» продолжил свои невразумительные выступления, проиграв в выездном матче воронежскому «Факелу». Это случилось после того, как и в предыдущем туре «Локомотив» безропотно уступил грозненскому «Ахмату».

Для «Факела» это была первая победа в сезоне после того, как команда четырежды сыграла вничью. Исполняющий обязанности главного тренера клуба после расставания с Олегом Василенко, Дмитрий Пятибратов, очень доволен. Он поделился своими впечатлениями в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

- Честно говоря, эмоции сейчас невозможно словами передать. Я так устал за эти дни. Испытываю гордость за ребят, клуб и болельщиков. Сейчас что‑то анализировать и глубоко копать я не в состоянии. Счастье переполняет внутри. Видел сейчас лица ребят, они счастливы, - заявил Пятибратов.