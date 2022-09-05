«Локомотив» ведёт переговоры об аренде игрока «Урала»

«Локомотив» проявляет интерес к защитнику «Урала» Ивану Кузьмичёву, сообщает «Чемпионат».

По информации источника, 21-летний футболист может перейти в московский клуб на правах аренды.

В текущем сезоне Кузьмичёв провёл в составе екатеринбургской команды семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Действующий контракт защитника с «Уралом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 800 тысяч евро.

Свой следующий матч «железнодорожники» проведут 11 сентября против «Факела». Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.