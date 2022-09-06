Канчельскис: «После увольнения Цорна хуже уже точно не будет»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис высказался о возможном уходе Томаса Цорна с поста спортивного директора «Локомотива».

Ранее сообщалось, что Цорн может покинуть «Локомотив» вслед за немецким тренером Марвином Комппером.

«Давайте подождём и посмотрим, что будет дальше с «Локомотивом» после увольнения Цорна. Хуже уже точно не будет. Увольнение Комппера? Это бардак какой-то, хаос. Непонятно, кто за что отвечает», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Также Канчельскис допустил возвращение в клуб бывшего наставника «железнодорожников» Юрия Сёмина, выигравшего с московской командой три чемпионских титула и шесть Кубков России.

После восьми проведённых матчей «Локомотив» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ с девятью очками в своём активе. Свой следующий матч «красно-зелёные» проведут 11 сентября против воронежского «Факела». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.