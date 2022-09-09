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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Селюк – о матче «Факел» - «Локомотив»: «Будет сливайка»

 
09 Сентября 2022 • 17:44 Комментировать (1)
Факел
...
Локомотив Москва
11.09 15:00

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что матч Премьер-лиги между «Факелом» и «Локомотивом» не пройдёт в честной борьбе.

«Будет сливайка, как я думаю. И не удивлюсь, если гол забьёт Раконьяц. Пустышка, которая не умеет играть в футбол, и которого купили за безумные деньги», - высказался Селюк, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Агента удивляет тот факт, что «Факел» перед матчем с «Локомотивом» уволил Олега Василенко и не назначил нового тренера. Также Селюк вспомнил матч против «Оренбурга», где, на его взгляд, защитники разбегались в разные стороны. Селюк допускает, что хет-трик Игнатьева не был «чистым».

«Факел» и «Локомотив» сыграют в воскресенье, 11 сентября.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Факел Дмитрий Селюк
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ФАКЕЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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Комментарии (1)
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Vladik1993-25
09 Сентября 2022 в 17:51
Кто этот Селюк??Такое чувство что его не взяли в Локо на работу и он обиделся!!
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