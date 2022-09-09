​Селюк – о матче «Факел» - «Локомотив»: «Будет сливайка»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что матч Премьер-лиги между «Факелом» и «Локомотивом» не пройдёт в честной борьбе.

«Будет сливайка, как я думаю. И не удивлюсь, если гол забьёт Раконьяц. Пустышка, которая не умеет играть в футбол, и которого купили за безумные деньги», - высказался Селюк, чьи слова на своих страницах приводит Metaratings.

Агента удивляет тот факт, что «Факел» перед матчем с «Локомотивом» уволил Олега Василенко и не назначил нового тренера. Также Селюк вспомнил матч против «Оренбурга», где, на его взгляд, защитники разбегались в разные стороны. Селюк допускает, что хет-трик Игнатьева не был «чистым».

«Факел» и «Локомотив» сыграют в воскресенье, 11 сентября.