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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ненахов восстановился и готов играть за «Локомотив»

 
07 Сентября 2022 • 17:57 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
11.09 15:00

Защитник Максим Ненахов восстановился после травмы. 23-летний футболист уже занимается в общей группе «Локомотива», о чём на своих страницах рассказывает sport24.

Таким образом, Ненахов имеет все шансы принять участие в ближайшем матче «Локомотива». В воскресенье, 11 сентября, команда Йозефа Циннбауэра сыграет в гостях у «Факела» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

Напомним, что Максим Ненахов травмировался в конце июля, когда «Локомотив» проводил гостевой матч чемпионата России против «Зенита».

На текущий момент «Локомотив» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Ненахов
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ФАКЕЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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