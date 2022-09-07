​Ненахов восстановился и готов играть за «Локомотив»

Защитник Максим Ненахов восстановился после травмы. 23-летний футболист уже занимается в общей группе «Локомотива», о чём на своих страницах рассказывает sport24.

Таким образом, Ненахов имеет все шансы принять участие в ближайшем матче «Локомотива». В воскресенье, 11 сентября, команда Йозефа Циннбауэра сыграет в гостях у «Факела» в рамках девятого тура Премьер-лиги.

Напомним, что Максим Ненахов травмировался в конце июля, когда «Локомотив» проводил гостевой матч чемпионата России против «Зенита».

На текущий момент «Локомотив» занимает лишь девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.