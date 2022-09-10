Смородская: «Трансферы «Локомотива» - кошмар и ужас»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», прокомментировала трансферную политику «железнодорожников».

«Кошмар и ужас! Это всe, что можно сказать», - передает слова Смородской «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшее трансферное окно «Локомотив» оформил переходы Ивана Игнатьева, Педриньо, Марио Митая, Марко Раконьяца, Ивана Кузьмичёва и Лукаса Фассона. На эти трансферы москвичи потратили 13,2 миллиона евро.

По итогам восьми туров чемпионата России «железнодорожники» занимают девятое место в турнирной таблице. Ближайший поединок столичный коллектив проведет против воронежского «Факела» на выезде.