Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Смородская: «Трансферы «Локомотива» - кошмар и ужас»

 
10 Сентября 2022 • 08:27 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
11.09 15:00

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», прокомментировала трансферную политику «железнодорожников».

«Кошмар и ужас! Это всe, что можно сказать», - передает слова Смородской «Матч ТВ».

Напомним, что в минувшее трансферное окно «Локомотив» оформил переходы Ивана Игнатьева, Педриньо, Марио Митая, Марко Раконьяца, Ивана Кузьмичёва и Лукаса Фассона. На эти трансферы москвичи потратили 13,2 миллиона евро.

По итогам восьми туров чемпионата России «железнодорожники» занимают девятое место в турнирной таблице. Ближайший поединок столичный коллектив проведет против воронежского «Факела» на выезде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Ольга Смородская
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФАКЕЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
10.09  15:00 Химки ... Крылья Советов
10.09  17:30 ЦСКА Москва ... Краснодар 1.65 4.10 5.00
10.09  19:45 Ахмат ... Пари НН
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Сентября
08:33 · Россия. Премьер-лига
Бубнов предсказал победителя матча ЦСКА - «Краснодар»
08:27 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Трансферы «Локомотива» - кошмар и ужас»
08:19 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис: «Химками» управляют жулики и проходимцы»
08:08 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Матчи против «Спартака» принципиальные для Карпина»
07:55 · Россия. Премьер-лига
Агент Маньяков рассказал, кто в «Спартаке» принимает решения по трансферам
07:44 · Россия. Премьер-лига
Комбаров - о Fan ID: «Мы лишаем столько народа футбола»
07:30 · Россия. Премьер-лига
Экс-нападающий «Спартака» Барриос завершил карьеру
07:18 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о Конте в «Спартаке»: «Дай денег - приедет кто угодно»
07:06 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис назвал итальянского топ-тренера, с которым вёл переговоры Федун
06:58 · Россия. Премьер-лига
Ловчев отреагировал на решение Мелкадзе сменить гражданство
06:40 · Россия. Премьер-лига
Норманн оценил свой дебют за «Динамо»
06:35 · Россия. Премьер-лига
Педриньо высказался о трансфере в «Локомотив»
06:30 · Россия. Премьер-лига
Норманн отреагировал на изгнание из сборной Норвегии
06:19 · Россия. Премьер-лига
Акинфеев рассказал, что думает о главном тренере ЦСКА
04:48 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе: «Начало дали мощное»
Все новости
Рекомендуем