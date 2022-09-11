​Баринов после поражения «Локомотива»: «Стыдно друг другу в глаза смотреть»

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов пообщался с журналистами после очередной неудачи команды. «Железнодорожники» в воскресенье проиграли в гостях у «Факела» с результатом 0:2.

«Всей команде стыдно. Стыдно друг другу в глаза смотреть», - сказал Баринов.

Капитан московской команды после игры подходил к фанатам «Локомотива». По словам Баринова, разговор получился тяжёлым, но он понимает настроения болельщиков. Футболист извинился за результат.

На следующей неделе «Локомотиву» предстоит провести два сложных матча – против «Краснодара» в Фонбет Кубке России и против «Спартака» в Премьер-лиге.