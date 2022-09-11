Циннбауэр: «Нам не повезло, удача отвернулась от нас»

В девятом туре российского чемпионата московский «Локомотив» продолжил свои невразумительные выступления, проиграв в выездном матче воронежскому «Факелу». Это случилось после того, как и в предыдущем туре «Локомотив» безропотно уступил грозненскому «Ахмату». Наставник клуба Йозеф Циннбауэр считает, что в этом случае команде просто не совсем повезло.

- Так часто происходит, когда команда всеми силами идет вперед, создает себе моменты, не всегда их использует. Очень сложно играть против команды, которая стоит практически в полном составе в обороне, но у нас были шансы. В какой‑то мере от нас отвернулось футбольное везение, - цитирует специалиста издание «Спорт-экспресс».

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Локомотиву» предстоит сыграть в номинально гостевом матче против московского «Спартака».