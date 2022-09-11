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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Уткин высказался о новом провале «Локомотива»

 
11 Сентября 2022 • 19:32 Комментировать
Факел
2:0
Локомотив Москва
окончен

«Локомотив» в воскресенье снова огорчил фанатов – команда проиграла «Факелу» на выезде со счётом 0:2. На новый провал «железнодорожников» отреагировал известный журналист Василий Уткин. Он зацепился за слова рулевого москвичей Йозефа Циннбауэра, который после игры заявил, что от команды отвернулось везение.

«Чёрт, да везение просто не понимает, к кому там лицом повернуться! Я себе не мог объяснить, кто там реально главный тренер, а уж везению-то откуда знать? Оно стоит, головой мотает, то ли вслед Компперу, то ли на Циннбауэра, правда, оно уже точно знает, что нечего даже пытаться повернуться к отцу всего этого шабаша Рангнику», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что на неделе «Локомотив» объявил об уходе из тренерского штаба Марвина Комппера из-за плохих результатов. Клуб подчеркнул, что Йозеф Циннбауэр стал полноценным главным тренером. При этом ранее спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн говорил, что Циннбауэр и так главный

Впереди у «Локомотива» сложные матчи – против «Краснодара» (Фонбет Кубок России) и «Спартака» (Премьер-лига).

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Василий Уткин Марвин Комппер Йозеф Циннбауэр
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