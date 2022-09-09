Агент: «Педриньо - туз в колоде любой команды»

В четверг, 8 сентября, ряды московского «Локомотива» пополнил бразильский вингер Педриньо. Агент 22-летнего футболиста Луис Фернандо Гарсия считает, что «железнодорожникам» повезло с трансфером.

«Педриньо - футболист топ-уровня, он туз в колоде любой команды. Он очень быстро адаптируется в России и скоро сможет появиться на поле», - приводит слова агента «РБ Спорт».

Педриньо заключил с «Локомотивом» долгосрочный трудовой договор, рассчитанный до середины 2026 года.

Следующий матч московская команда проведет против воронежского «Факела» в рамках девятого тура РПЛ. Игра состоится 11 сентября.