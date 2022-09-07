Агент рассказал, почему Кузьмичёв выбрал «Локомотив»

Валериюс Мижигурскис, агент новичка «Локомотива» Ивана Кузьмичёва, рассказал, почему 21-летний защитник принял решение перейти в стан «железнодорожников», а не в «Спартак» или любой другой топовый российский клуб, который интерес к игроку.

Напомним, сегодня, 7 сентября, «Локомотив» официально объявил о подписании четырёхлетнего контракта с Кузьмичёвым, который ранее выступал за «Урал».

«Интересовались Ваней все ведущие российские клубы, за исключением ЦСКА и «Краснодара». «Локомотив» же, во-первых, начал следить за игроком раньше всех. А во-вторых, сделал наиболее конкретное предложение», — цитирует агента «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Урала» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями.