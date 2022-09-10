Тихонов ожидает, что «Факел» возьмёт своё в матче с «Локомотивом»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 9-го тура РПЛ, в котором «Факел» примет на своём поле «Локомотив».

По мнению Тихонова, команда из Воронежа способна навязать борьбу «железнодорожникам», которые по-прежнему не могут найти свою игру, несмотря на более классных исполнителей в составе.

«Факелу нужны очки, и поэтому будем надеяться на хороший футбол и ждать, что «Факел» возьмёт своё», — приводит слова Тихонова Metaratings.

Матч «Факел» — «Локомотив» состоится завтра, 11 сентября. Начало встречи запланировано на 15:00 по московскому времени.