​Селюк – о ситуации в «Локомотиве»: «Грабёж клуба, воровство государственных денег»

Известный агент Дмитрий Селюк отметился очередным громким заявлением. Он прокомментировал ситуацию в «Локомотиве» - топ-клуб Премьер-лиги пока проваливает сезон. Так, в воскресенье «железнодорожники» проиграли в гостях у «Факела» со счётом 0:2. Это очередная неудача команды.

«В «Локомотиве» бригада во главе Цорна должна уйти, он запутал Плутника всеми обещаниями. Сейчас происходит грабёж клуба. Цорн настроил всех против «Локомотива». Это воровство государственных денег, Цорн и его компания должны взять повестку о невыезде из страны», - высказался Селюк, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Напомним, что Томас Цорн занимает должность спортивного директора «Локомотива». Главным тренером команды является немецкий специалист Йозеф Циннбауэр. Ранее «железнодорожники» объявляли об уходе из тренерского штаба Марвина Комппера по причине плохих результатов команды.

Следующий матч «Локомотив» проведёт против «Краснодара» в Фонбет Кубке России. Дальше у «железнодорожников» будет дерби со «Спартаком».