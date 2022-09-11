Билялетдинов не считает хорошим состав московского «Локомотива»

В девятом туре российского чемпионата московский «Локомотив» продолжил свои невразумительные выступления, проиграв в выездном матче воронежскому «Факелу». Это случилось после того, как и в предыдущем туре «Локомотив» безропотно уступил грозненскому «Ахмату». Бывший игрок клуба в 80-е годы прошлого века Ринат Билялетдинов считает, что у «Локомотива» не самый лучший состав на данный момент.

- Уровень игроков, конечно, у «Локомотива» ниже ожиданий. Ниже того, к чему мы привыкли. Гдe-то что-то есть. Но не видно, чтобы футболисты развивались, прибавляли, - цитирует Билялетдинова RT.

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Локомотиву» предстоит сыграть в номинально гостевом матче против московского «Спартака».