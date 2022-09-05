​Уткин отреагировал на увольнение тренера «Локомотива»

«Локомотив» в понедельник объявил об отставке Марвина Комппера, работавшего в тренерском штабе команды. Спортивный директор «железнодорожников» Томас Цорн всякий раз подчёркивал, что главным тренером команды является Йозеф Циннбауэр, но из-за плохих результатов был уволен именно Марвин Комппер.

На решение боссов «Локомотива» расстаться с одним из немецких специалистов отреагировал известный журналист Василий Уткин.

«Кто поймёт, что это означает? Кто в «Локомотиве» реально главный, а кто второй? Они сами-то там не запутались? Прямо «на первый-второй рассчитайсь», такое увольнение вышло», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

После восьми туров «Локомотив» занимает лишь девятое место в турнирной таблице чемпионата России.