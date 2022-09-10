Бубнов предсказал победителя матча «Факел» - «Локомотив»

Экс-защитник сборной СССР и столичного «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поединке воронежского «Факела» и московского «Локомотива» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

«0:1. Обе команды недавно расстались с тренерами. Но ситуации разные. По составу «железнодорожники» класснее. В данной ситуации это будет ключевым фактором», - приводит слова аналитика Sportbox.

Матч «Факела» и «Локомотива» состоится в Воронеже завтра, 11 сентября, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В преддверии этой игры хозяева занимают 14-е место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на девятой позиции.