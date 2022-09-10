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Бубнов предсказал победителя матча «Факел» - «Локомотив»

 
10 Сентября 2022 • 11:32 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
11.09 15:00

Экс-защитник сборной СССР и столичного «Спартака», а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением о поединке воронежского «Факела» и московского «Локомотива» в рамках девятого тура Российской премьер-лиги.

«0:1. Обе команды недавно расстались с тренерами. Но ситуации разные. По составу «железнодорожники» класснее. В данной ситуации это будет ключевым фактором», - приводит слова аналитика Sportbox.

Матч «Факела» и «Локомотива» состоится в Воронеже завтра, 11 сентября, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени.

В преддверии этой игры хозяева занимают 14-е место в турнирной таблице, а «железнодорожники» располагаются на девятой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Факел Александр Бубнов
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ФАКЕЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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