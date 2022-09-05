«Локомотив» плохо начал сезон. В восьми прошедших турах Премьер-лиги команда смогла раздобыть всего лишь девять зачётных баллов. На следующий день после домашнего поражения от «Ахмата» (1:2) московский клуб объявил об увольнении тренера Марвина Комппера. Причина такого решения – неудовлетворительные результаты.

Теперь все тренерские вопросы будут решать непосредственно главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр.

После восьми туров «Локомотив» располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата России. Следующий матч команда проведёт 11 сентября – против «Факела» на поле соперника.