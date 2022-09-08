Комппер продолжает работать в «Локомотиве» - названа причина

На днях «Локомотив» объявил об отстранении Марвина Комппера от работы в тренерском штабе. Причиной такого решения стали неудовлетворительные результаты команды на старте сезона – «железнодорожники» занимают только девятое место в турнирной таблице чемпионата России после восьми сыгранных туров.

После отстранения Комппер продолжает работать в «Локомотиве» - немец занимается развитием молодёжного футбола. Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», связано это с тем, что московский клуб в настоящий момент не готов выплачивать Компперу компенсацию за его увольнение.

Ближайший матч Премьер-лиги «Локомотив» проведёт 11 сентября – против «Факела».