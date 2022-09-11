Защитник «Факела» посвятил победу Василенко - бывшему тренера клуба

В девятом туре российского чемпионата московский «Локомотив» продолжил свои невразумительные выступления, проиграв в выездном матче воронежскому «Факелу». Это случилось после того, как и в предыдущем туре «Локомотив» безропотно уступил грозненскому «Ахмату». Для «Факела» это была первая победа в сезоне после того, как команда четырежды сыграла вничью. Этот успех защитник «Факела» Кирилл Суслов посвятил Олегу Василенко - бывшему тренеру клуба, с которым воронежцы достаточно неожиданно расстались.

- Выигрывать всегда приятно. Жаль, что Олега Петровича с нами нет. Но ему мы тоже посвящаем эту победу, - заявил игрок в эфире телеканала «Матч ТВ».