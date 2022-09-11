Сёмин прокомментировал победу «Факела» над «Локомотивом»

Экс-наставник «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о поражении «железнодорожников» в матче 9-го тура РПЛ от «Факела» (0:2).

«Факел» сыграл на своих лучших качествах — эмоции, большое количество выигранных единоборств, домашние стены. Воронежские болельщики сыграли большую роль сегодня», — цитирует Сёмина «Спорт-Экспресс».

Специалист заявил, что «Локомотив» не смог проявить свои лучшие качества, хотя каждый игрок там выше уровнем игроков «Факела», но сегодня игра сложилась так.

«Факел» одержал первую победу после возвращения в высший дивизион чемпионата России, в матче 9-го тура был повержен «Локомотив» со счетом 2:0.