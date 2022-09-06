​Василенко не обижен на «Факел» из-за отставки

Во вторник «Факел» остался без тренера – клуб попрощался с Олегом Василенко. Специалист дал комментарий по поводу своего ухода из воронежского клуба.

«Мы вместе пришли к такому решению после долгого разговора», - сказал Василенко, поблагодарив директоров «Факела» за возможность поучаствовать в этом проекте.

«Мы вместе сотворили эту удивительную историю, очень важную для города. А теперь настало время двигаться дальше. Никаких обид – это футбол. У меня остаются лишь самые добрые слова», - высказался Василенко, чьи слова передаёт пресс-служба клуба.

Напомним, что Олег Василенко вывел «Факел» в топовый футбольный дивизион России, где клуб не выступал на протяжении 21 года. В восьми стартовых турах Премьер-лиги воронежцы четырежды сыграли вничью и четыре раза проиграли.

Ближайший матч чемпионата России «Факел» проведёт 11 сентября – против «Локомотива».