Дмитриев: «Сегодня сыграли как топ-клуб»

В девятом туре российского чемпионата московский «Локомотив» продолжил свои невразумительные выступления, проиграв в выездном матче воронежскому «Факелу». Это случилось после того, как и в предыдущем туре «Локомотив» безропотно уступил грозненскому «Ахмату».

Для «Факела» это была первая победа в сезоне после того, как команда четырежды сыграла вничью. Триумф прокомментировал полузащитник клуба Олег Дмитриев, который считает, что его команда провела матч на уровне топов.

- Наконец‑то мы выиграли. Еще большая радость от того, что это случилось дома, при родных трибунах. Сегодня была топовая игра с нашей стороны. У нас лучшая атмосфера в стране благодаря болельщикам, которые постоянно гонят вперед, - заявил защитник в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Факелу» предстоит сыграть в гостевом матче против «Сочи».