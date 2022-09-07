Бывший российский футболист Максим Деменко прокомментировал «Евро-Футбол.Ру» возможный приход Сергея Юрана на пост главного тренера «Факела» вместо Олега Василенко.

«Зачастую в футболе происходят подобные непонятные вещи. Взять того же Юрана. А почему его убрали из «Химок»? Что поменялось то? Ребята к тому же не смогли ещё понять, что происходит. Команда теперь посыпалась. Я знаком с Василенко лично по работе в Сочи. Я его очень хорошо знаю и он - достаточно интересный тренер. Если дать ему время, то у него все получится. Команда же не может резко прыгнуть. Даже если новый тренер придет, вряд ли будет прогресс какой-то. К Василенко уже привыкли, за него бьются в команде, его поддерживают болельщики.

Очень важный момент: у него должен быть диалог с руководством. Руководители клуба должны понимать, как бы Василенко хотел укрепить состав, кого бы он хотел добавить. Юран - опытный тренер, но он тоже потребует футболистов. Василенко может справиться и сделать «Факел» интересным.

Я полностью согласен с болельщиками, которые просят руководство клуба лучше укрепить состав, чем менять главного тренера. Болельщиков вообще не обманешь, они же все видят. Зачастую болельщики видят командную ситуацию изнутри: как общаются футболисты, как относятся к тренеру, какой диалог с тренером», - сказал Деменко.