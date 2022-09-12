Нигматуллин: «Вы ещё не побеждали, тогда мы едем к вам - это про сегодняшний «Локомотив»

Экс-голкипер столичного «Локомотива» Руслан Нигматуллин отреагировал на очередную неудачу команды в чемпионате России. В рамках девятого тура «железнодорожники» на выезде проиграли воронежскому «Факелу» со счетом 0:2.

«Как говорится, вы еще не побеждали, тогда мы едем к вам - это про сегодняшний «Локомотив». Это похоже на работу дилетантов. Тут нет задачи сделать «Локомотив» сильнее», - приводит слова Нигматуллина «Матч ТВ».

После девяти сыгранных матчей в Премьер-лиге «железнодорожники» набрали девять очков и занимают 11-е место в таблице. В следующем туре «Локо» на выезде встретится со «Спартаком». Матч пройдет 18 сентября на «Открытие Банк Арене».