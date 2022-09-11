Защитник «Факела»: «Потрясающая поддержка!»

В девятом туре российского чемпионата московский «Локомотив» продолжил свои невразумительные выступления, проиграв в выездном матче воронежскому «Факелу». Это случилось после того, как и в предыдущем туре «Локомотив» безропотно уступил грозненскому «Ахмату». Для «Факела» это была первая победа в сезоне после того, как команда четырежды сыграла вничью.

Триумф прокомментировал защитник клуба Сергей Брызгалов, который отдельно поблагодарил за поддержку фанатов клуба.

- Первая победа в РПЛ. Дома, на своем поле, против топ-команды — «Локомотива». Потрясающая поддержка! Все благодаря нашим болельщикам, благодаря моим партнерам, - цитирует Брызгалова Sport24.

В следующем, десятом туре российского чемпионата «Факелу» предстоит сыграть в гостевом матче против «Сочи».