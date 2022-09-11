Валерий Баринов: В «Локомотиве» ничего не изменится, пока не поменяется руководство

Актёр и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов отреагировал на поражение «железнодорожников» в матче 9-го тура РПЛ от «Факела» (0:2).

«Нужно спасать команду. Ни хорошей игры в обороне, ни в атаке мы не увидели. Мне сложно понять, во что играет «Локомотив», — приводит слова Баринова «РБ Спорт».

Эксперт считает, что с приходом Ротенберга в клубе ничего не изменится, необходимо полностью менять руководство.

«Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав девять очков после девяти матчей. В следующем туре «железнодорожники» сыграют со «Спартаком».