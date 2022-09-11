«Локомотив» проиграл первый тайм в матче с «Факелом»

В девятом туре Премьер-лиги «Локомотив» проводит первый матч после ухода тренера Марвина Комппера. В конце первого тайма «железнодорожники» забили гол, но судья в итоге отменил взятие ворот после удара Джирано Керка. А на 45-й минуте открыл счет уже коллектив из Воронежа, который также остался без наставника. После подачи со стандарта мяч погулял по штрафной «Локомотива», и Евгений Морозов уверенно пробил головой метров с шести.

«Локомотив» рискует проиграть уже четвертый поединок в сезоне и находится всего в одном очке от зоны стыковых матчей. Если «Факел» не упустит победу, то с 7 очками закрепится на 14-м месте.