Агент Комппера высказался о будущем тренера

Футбольный агент Арманд Дурн, который представляет интересы тренера московского «Локомотива» Марвина Комппера, высказался насчет будущего своего клиента.

«Он находится в Москве. Обсуждаем варианты, касающиеся его будущего. В ближайшие недели мы точно увидимся для предметного разговора», - приводит слова агента «РБ Спорт».

По итогам восьми туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали девять баллов и занимают девятую строчку в турнирной таблице.

В рамках девятого тура чемпионата России московский коллектив на выезде встретится с воронежским «Факелом». Матч пройдет в воскресенье, 11 сентября.