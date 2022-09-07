Кузьмичёв прокомментировал возможный переход в «Локомотив»

Защитник «Урала» Иван Кузьмичёв прокомментировал свой переход в «Локомотив».

Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заявил, что 21-летний футболист уже успел подписать контракт с «железнодорожниками».

«Я пока не буду отвечать, пока занят немного», — цитирует Кузьмичёва Metaratings.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Урала» семь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 800 тысяч евро.

Следующий матч «Локомотива» запланирован на 11 сентября. Соперником команды Йозефа Циннбауэра станет воронежский «Факел». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени.