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Кузьмичёв прокомментировал возможный переход в «Локомотив»

 
07 Сентября 2022 • 14:57 Комментировать
Урал
...
Торпедо Москва
11.09 13:00

Защитник «Урала» Иван Кузьмичёв прокомментировал свой переход в «Локомотив».

Ранее президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов заявил, что 21-летний футболист уже успел подписать контракт с «железнодорожниками».

«Я пока не буду отвечать, пока занят немного», — цитирует Кузьмичёва Metaratings.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «Урала» семь матчей, в которых результативными действиями отметиться не сумел. Портал Transfermarkt оценивает игрока молодёжной сборной России в 800 тысяч евро.

Следующий матч «Локомотива» запланирован на 11 сентября. Соперником команды Йозефа Циннбауэра станет воронежский «Факел». Встреча начнётся в 15:00 по московскому времени. 
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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Трансферы футбола - лето 2022 Иван Кузьмичёв
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