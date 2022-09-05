​«Локомотив» рассматривает кандидатуры двух российских тренеров

Из-за неудовлетворительных результатов на старте сезона Марвин Комппер был уволен из «Локомотива». Теперь полноценным главным тренером команды будет Йозеф Циннбауэр. Впрочем, в обозримом будущем «железнодорожников» может принять российский специалист.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», «Локомотив» в настоящий момент рассматривает кандидатуры Игоря Осинькина и Сергея Юрана. Первый из них сейчас работает в «Крыльях Советов», а второй недавно был уволен из «Химок».

Ранее Сергей Юран сообщил журналистам, что будет работать в клубе Российской премьер-лиги. Имя клуба, понятное дело, тренер не назвал.