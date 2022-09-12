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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Селюк – о победе «Факела» над «Локомотивом»: Отдельно радуюсь за Квеквескири эксклюзив

 
12 Сентября 2022 • 10:50 Комментировать
Факел
2:0
Локомотив Москва
окончен

Известный российский футбольный агент Дмитрий Селюк в интервью сетевому изданию«Евро-Футбол.Ру» высказался о победе «Факела» над «Локомотивом» (2:0) в рамках 9-го тура РПЛ.

«Я поначалу думал, что отставка главного тренера до матча и неназначение другого может отрицательно сказаться на игре «Факела». Очень рад за команду из Воронежа, отдельно радуюсь за Квеквескири! С момента, когда он играл в «Тоболе», я его знаю, как парня, который боец, который не отдаст ни пяди земли на поле. «Факел» - молодцы! Вышли заряженными, а не то, что «Локомотив», — сказал Селюк.

Победа «Факела» над «железнодорожниками» стала первой в сезоне для воронежского клуба. Таким образом, «Факел» набрал 7 очков и расположился на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Сочи».


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Факел Дмитрий Селюк РПЛ Ираклий Квеквескири
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