​Инсайдер опроверг возможное увольнение Цорна из «Локомотива»

Через несколько часов после отставки Марвина Комппера в прессе появилась информация о вероятной отставке Томаса Цорна. В настоящий момент он занимает пост спортивного директора «Локомотива».

Впрочем, инсайдер Иван Карпов поспешил опровергнуть эту информацию. В своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» журналист написал о том, что прямо сейчас боссы «Локомотива» доверяют Цорну и снимать его с должности не планируют.

«Понятно, что многое будет зависеть от дальнейших результатов команды, но прямо сейчас ни о какой смене спортивного директора речи не идёт», - пишет инсайдер.

«Локомотив» после восьми туров располагается лишь на девятой строчке в таблице РПЛ.