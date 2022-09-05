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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Инсайдер опроверг возможное увольнение Цорна из «Локомотива»

 
05 Сентября 2022 • 20:32 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
11.09 15:00

Через несколько часов после отставки Марвина Комппера в прессе появилась информация о вероятной отставке Томаса Цорна. В настоящий момент он занимает пост спортивного директора «Локомотива».

Впрочем, инсайдер Иван Карпов поспешил опровергнуть эту информацию. В своём телеграм-канале «Инсайды от Карпа» журналист написал о том, что прямо сейчас боссы «Локомотива» доверяют Цорну и снимать его с должности не планируют.

«Понятно, что многое будет зависеть от дальнейших результатов команды, но прямо сейчас ни о какой смене спортивного директора речи не идёт», - пишет инсайдер.

«Локомотив» после восьми туров располагается лишь на девятой строчке в таблице РПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Томас Цорн
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