Морозов: Хочется играть в таком клубе, как «Локомотив»

Защитник «Факела» Евгений Морозов ответил на вопрос о своём возможном возвращении в «Локомотив». Напомним, футболист находится в воронежском клубе на правах аренды до конца текущего сезона.

«Конечно, хочется играть в таком клубе, потому что я там с 12 лет буквально был. Но пока мне «Факел» дает возможность играть, буду тут играть до конца сезона», — приводит слова Морозова Sport 24.

«Факел» обыграл «Локомотив» в матче 9-го тура Российской премьер-лиги со счетом 2:0. Эта победа стала первой для воронежской команды в текущем сезоне.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 7 очков.