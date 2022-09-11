Квеквескири: «Мечты сбываются независимо от возраста»

Лучший футболист матча «Факел» - «Локомотив» (2:0) Ираклий Квеквескири поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- Что больше всего запомнилось?

- Это, в первую очередь, заслуга всей команды, мы терпели, у нас были неудачи. Слава богу, наконец-то дома выиграли. Очень важная для нас победа, для наших болельщиков. Еще хочу сказать всем, что мечты сбываются независимо от возраста. В 32 года можно попасть в Премьер-лигу и получить лучшего игрока матча.

- Вас сравнивают с Дженнаро Гаттузо и другими известными футболистами. Но Дженнаро Гаттузо совершенно точно в своей карьере таких голов не забивал. Вы как приняли решение именно так защитников «Локомотива» обставить и впоследствии забить?

- У меня другого выхода не было. Просто была свободная зона, по-другому я не мог сыграть. Я, в принципе, голы не забиваю, один раз в год палка стреляет.

- Как партнеры отреагировали, когда вас заменили? Подбодрили, поддержали с этим голом? Шутили, смеялись?

- Они сами не поняли. Я не забиваю голы, а только отнимаю мячи, разрушаю в основном.