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«Локомотив» объявил о подписании Педриньо официально

 
08 Сентября 2022 • 22:17 Комментировать
Факел
...
Локомотив Москва
11.09 15:00

Бразильский вингер Педриньо перебрался из «Брагантино» в московский «Локомотив».

22-летний футболист подписал с железнодорожниками соглашение, рассчитанное на четыре года, информирует пресс-служба клуба. Ранее Педриньо выступал на родине за «Ред Булл Брагантино», в составе которого отличился одним голом и тремя результативными передачами в 27 встречах.

В общей сложности на счету игрока четыре забитых мяча и четыре результативные передачи в 51 матче бразильской Серии А. Также Педриньо имеет опыт выступления во второй бразильской лиге и Кубке Либертадорес. Трансферная стоимость молодого вингера оценивается экспертами портала Transfermarkt в 1,8 млн евро.

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Локомотив Москва Педриньо Ред Булл Брагантино Трансферы футбола - лето 2022 Трансферы футбола состоявшиеся - лето 2022
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ФАКЕЛ ЛОКОМОТИВ МОСКВА
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