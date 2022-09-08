Бразильский вингер Педриньо перебрался из «Брагантино» в московский «Локомотив».

22-летний футболист подписал с железнодорожниками соглашение, рассчитанное на четыре года, информирует пресс-служба клуба. Ранее Педриньо выступал на родине за «Ред Булл Брагантино», в составе которого отличился одним голом и тремя результативными передачами в 27 встречах.

В общей сложности на счету игрока четыре забитых мяча и четыре результативные передачи в 51 матче бразильской Серии А. Также Педриньо имеет опыт выступления во второй бразильской лиге и Кубке Либертадорес. Трансферная стоимость молодого вингера оценивается экспертами портала Transfermarkt в 1,8 млн евро.